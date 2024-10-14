На складе в Подмосковье выявили более 30 нелегальных мигрантов

Более трёх десятков нелегальных мигрантов выявили полицейские в ходе рейда, который они провели при поддержке росгвардейцев на территории складского комплекса в деревне Бекасово Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Были проверены 130 работающих в складском комплексе приезжих из стран Средней Азии. Выяснилось, что 32 мигранта не имели права работать на территории России, кроме того, 22 из них нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, а ещё двое уклонялись от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.Каждого нарушителя миграционного законодательства оштрафовали на 5 тысяч рублей, все они будут выдворены из страны.
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