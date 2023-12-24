В московском метро конфликт пассажиров закончился поножовщиной

Фото: istockphoto/Artem Cherednik
В вагоне столичного метро на фиолетовой ветке между пассажирами возник конфликт и закончился поножовщиной.
Участников конфликта задержали, сообщает МВД Медиа.
В вагоне, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, случился конфликт между мужчинами. Мужчина достал предмет, который похож на нож. Оппонент, заметив холодное оружие в руке, попытался выхватить его. В итоге получил резаную рану.
Виновники инцидента доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожий мужчина снегом тушил женщину, которая начала гореть. В Telegram-канале РЕН ТВ сообщается, что пострадавшую после инцидента госпитализировали со множеством ожогов. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По слова её матери, две недели назад дочери пришла выписка из налоговой с большим долгом.
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В вагоне, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, случился конфликт между мужчинами. Мужчина достал предмет, который похож на нож. Оппонент, заметив холодное оружие в руке, попытался выхватить его. В итоге получил резаную рану.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожий мужчина снегом тушил женщину, которая начала гореть. В Telegram-канале РЕН ТВ сообщается, что пострадавшую после инцидента госпитализировали со множеством ожогов. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По слова её матери, две недели назад дочери пришла выписка из налоговой с большим долгом.
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Мария Фирсова