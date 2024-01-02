В Нью-Йорке зафиксировали землетрясение

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В Нью-Йорке около места, где произошли предполагаемые взрывы, зафиксировали землетрясение. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 1,7 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 5 километров. По информации источника, оно произошло в 05:45 по местному времени.
Ранее генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в беседе с РИА Новости, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, возможно, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.
Напомним, серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.
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Ранее генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в беседе с РИА Новости, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, возможно, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.
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Екатерина Коршунова