24-летний парень больше года притворялся подростком и ходил в школу
В США арестовали 24-летнего мигранта из Венесуэлы, который более года выдавал себя за подростка и посещал местную школу. Об этом сообщает ABC 13 News.
Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра прибыл в США в сентябре 2019 года. В ноябре срок действия его визы истекал, и он должен был вернуться в Венесуэлу. Однако вместо этого парень приобрел поддельные документы и стал притворяться подростком.
Он представился бездомным юношей, сбежавшим от работорговцев на родине, и через суд получил опекунов. В течение 14 месяцев молодой человек учился в средней школе Перрисберга и участвовал в спортивных мероприятиях вместе с настоящими школьниками.
Обман Эммануэля раскрылся, когда с опекунами связалась мать его ребенка. В комнате своего подопечного они нашли под матрасом пистолет, три магазина с патронами, деньги, мобильный телефон и поддельные водительские права Мичигана. По ним парень родился в 1999-м. Опекуны немедленно сообщили о находке в школу и полицию. Теперь мигранту грозит до 30 лет тюрьмы.
