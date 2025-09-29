Хирурги ошибочно удалили пациенту здоровую почку вместо больной
Во Франции хирурги по ошибке удалили пожилому пациенту здоровую почку вместо поражённой. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В июне 2025 года 77‑летний мужчина прошёл онкологическое обследование в одной из больниц пригорода Парижа, и ему назначили нефрэктомию. Перед операцией он правильно заполнил подготовленный медперсоналом «контрольный список», однако после выхода из наркоза обнаружил, что удалили не больную, а здоровую почку.
Угрозы жизни пациента нет, но шансы на выздоровление снизились. Теперь бороться с раком придётся, располагая лишь одной поражённой почкой.
Родственники подали в суд на компанию Assistance Publique‑Hôpitaux de Paris (AP‑HP), управляющую больницей. Её руководство отказалось от комментариев, сославшись на врачебную тайну.
