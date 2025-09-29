Женщина упала в колодец со змеями и выживала в нем 54 часа, ожидая спасения
В Китае женщина провела 54 часа в колодце со змеями. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).
Все произошло, когда женщина по фамилии Цинь во время прогулки сорвалась в глубокий колодец. Попытки выбраться оказались тщетными из-за особенностей строения. Китаянке приходилось держаться за трещины и камни, чтобы оставаться на плаву. Все это время она страдала от усталости, укусов комаров и водяных змей.
Семья женщины заявила о пропаже 14 сентября, а на следующий день ее сын обратился в Чрезвычайный спасательный центр. Там задействовали десять специалистов с тепловизионным дроном. Несколько часов они искали Цинь, пока не услышали, как из заросшего травой колодца доносятся слабые крики о помощи.
Пострадавшую подняли на поверхность и доставили в больницу. Медики выявили у нее два перелома ребер, частичный коллапс легкого и серьезные травмы рук. Вскоре ее состояние стабилизировали.
