«Вспомните о Норд-Осте»: Предупреждение появилось за две недели до теракта в «Крокусе»

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошёл один из самых страшных терактов в истории современной России. Группа вооружённых террористов ворвалась в набитый людьми концертный зал «Крокус Сити Холл».
О всех подробностях, которые известны на настоящий момент, расскажет редакция «Радио 1».
На 20:00 22 марта был запланирован концерт рок-группы «Пикник». Все билеты в зал, который вмещает в себя 6200 человек, были распроданы. Как сообщают очевидцы, звуки стрельбы стали слышны как только все зрители расселись по своим местам. Артисты на сцену выйти не успели. Люди в ужасе стали пытаться выбежать из зала через запасной выход, однако, его заблокировали ворвавшиеся внутрь вооружённые террористы. На шокирующих кадрах, попавших в сеть, видно, как люди с автоматами в упор расстреливают посетителей «Крокуса».
После бесчеловечного расстрела, по одной из версий террористы подожгли обивки кресел, отчего огонь быстро распространился по всему помещению и перекинулся на верхние этажи. Другие очевидцы сообщают о взрыве. Эту версию подтверждает тот факт, что на одном из погибших медики позже обнаружили самодельное взрывное устройство, которое удалось успешно обезвредить. Личность погибшего устанавливается, предположительно, это был один из террористов.
Пожар в «Крокусе» удалось локализовать ещё около полуночи, однако, открытое горение всё ещё сохраняется. Его планируют потушить в течение ближайших нескольких часов.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
По официальным данным, в теракте погибли более 60 человек, однако, их количество продолжает возрастать с каждой минутой. Подсчитать точное число жертв сейчас невозможно — некоторые пострадавшие находятся в больнице в тяжёлом состоянии, кто-то мог остаться под завалами концертной площадки.
Как сообщили в Минздраве Подмосковья, в теракте погибли трое несовершеннолетних. Также сообщается, что в больницах находятся 121 человек, пострадавший в теракте.
Известно, что какая-то часть погибших была расстреляна террористами, другая задохнулась от дыма, пытаясь спрятаться в закрытых помещениях от стрельбы.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Официальных данных о количестве нападавших и их дальнейшей судьбе пока не поступало. По одной из версий, нескольким из них удалось скрыться из «Крокуса» на автомобиле. Как сообщил Telegram-канал 112, около часа назад подходящая по ориентировке машина была задержана в Брянской области. Двое человек, находившихся в ней, были задержаны, ещё четверым удалось сбежать.
Как сообщает Telegram-канал Baza, удалось установить личности четверых предполагаемых террористов. Все они граждане Таджикистана. Ориентировки на этих лиц разосланы по всем отделениям полиции.
9 марта в Telegram-канале SatoshiBitkoinov channel появилось странное сообщение.
Кто является владельцем этого канала, и имеет ли он какое-то отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», пока остаётся неизвестным.
Напомним, 23 октября 2002 года террористы захватили 916 человек, которые собрались посмотреть мюзикл «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке. Захватчики держали невинных людей в плену почти трое суток, после чего спецслужбам удалось освободить заложников штурмом. Трагедия унесла жизни 130 человек, среди которых были участвовавшие в спектакле дети.
Читайте также:
Автомобиль террористов из «Крокуса» задержали в Брянской области
Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
«Это наш гражданский долг»: Двое парней рассказали, как пришли на помощь людям в «Крокусе»
Концерт группы «Пикник»
Пожар
После бесчеловечного расстрела, по одной из версий террористы подожгли обивки кресел, отчего огонь быстро распространился по всему помещению и перекинулся на верхние этажи. Другие очевидцы сообщают о взрыве. Эту версию подтверждает тот факт, что на одном из погибших медики позже обнаружили самодельное взрывное устройство, которое удалось успешно обезвредить. Личность погибшего устанавливается, предположительно, это был один из террористов.
Пожар в «Крокусе» удалось локализовать ещё около полуночи, однако, открытое горение всё ещё сохраняется. Его планируют потушить в течение ближайших нескольких часов.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Жертвы
По официальным данным, в теракте погибли более 60 человек, однако, их количество продолжает возрастать с каждой минутой. Подсчитать точное число жертв сейчас невозможно — некоторые пострадавшие находятся в больнице в тяжёлом состоянии, кто-то мог остаться под завалами концертной площадки.
Как сообщили в Минздраве Подмосковья, в теракте погибли трое несовершеннолетних. Также сообщается, что в больницах находятся 121 человек, пострадавший в теракте.
Известно, что какая-то часть погибших была расстреляна террористами, другая задохнулась от дыма, пытаясь спрятаться в закрытых помещениях от стрельбы.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Террористы
Официальных данных о количестве нападавших и их дальнейшей судьбе пока не поступало. По одной из версий, нескольким из них удалось скрыться из «Крокуса» на автомобиле. Как сообщил Telegram-канал 112, около часа назад подходящая по ориентировке машина была задержана в Брянской области. Двое человек, находившихся в ней, были задержаны, ещё четверым удалось сбежать.
Как сообщает Telegram-канал Baza, удалось установить личности четверых предполагаемых террористов. Все они граждане Таджикистана. Ориентировки на этих лиц разосланы по всем отделениям полиции.
Предупреждение о втором «Норд-Осте»
9 марта в Telegram-канале SatoshiBitkoinov channel появилось странное сообщение.
«Мир позабыл о трагедии «Норд-Оста», но скоро будет вынужден вспомнить», — написал автор.
Кто является владельцем этого канала, и имеет ли он какое-то отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», пока остаётся неизвестным.
Напомним, 23 октября 2002 года террористы захватили 916 человек, которые собрались посмотреть мюзикл «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке. Захватчики держали невинных людей в плену почти трое суток, после чего спецслужбам удалось освободить заложников штурмом. Трагедия унесла жизни 130 человек, среди которых были участвовавшие в спектакле дети.
Читайте также:
Автомобиль террористов из «Крокуса» задержали в Брянской области
Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
«Это наш гражданский долг»: Двое парней рассказали, как пришли на помощь людям в «Крокусе»
Евгения Парфентьева