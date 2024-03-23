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«Вспомните о Норд-Осте»: Предупреждение появилось за две недели до теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе»: Пожар, жертвы, что известно в настоящий момент
23 марта 2024, 08:57
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошёл один из самых страшных терактов в истории современной России. Группа вооружённых террористов ворвалась в набитый людьми концертный зал «Крокус Сити Холл».
О всех подробностях, которые известны на настоящий момент, расскажет редакция «Радио 1».

Концерт группы «Пикник»



На 20:00 22 марта был запланирован концерт рок-группы «Пикник». Все билеты в зал, который вмещает в себя 6200 человек, были распроданы. Как сообщают очевидцы, звуки стрельбы стали слышны как только все зрители расселись по своим местам. Артисты на сцену выйти не успели. Люди в ужасе стали пытаться выбежать из зала через запасной выход, однако, его заблокировали ворвавшиеся внутрь вооружённые террористы. На шокирующих кадрах, попавших в сеть, видно, как люди с автоматами в упор расстреливают посетителей «Крокуса».

Пожар


После бесчеловечного расстрела, по одной из версий террористы подожгли обивки кресел, отчего огонь быстро распространился по всему помещению и перекинулся на верхние этажи. Другие очевидцы сообщают о взрыве. Эту версию подтверждает тот факт, что на одном из погибших медики позже обнаружили самодельное взрывное устройство, которое удалось успешно обезвредить. Личность погибшего устанавливается, предположительно, это был один из террористов.

Пожар в «Крокусе» удалось локализовать ещё около полуночи, однако, открытое горение всё ещё сохраняется. Его планируют потушить в течение ближайших нескольких часов.
Фото: Пресс-служба Подмосковья

Жертвы


По официальным данным, в теракте погибли более 60 человек, однако, их количество продолжает возрастать с каждой минутой. Подсчитать точное число жертв сейчас невозможно — некоторые пострадавшие находятся в больнице в тяжёлом состоянии, кто-то мог остаться под завалами концертной площадки.

Как сообщили в Минздраве Подмосковья, в теракте погибли трое несовершеннолетних. Также сообщается, что в больницах находятся 121 человек, пострадавший в теракте.

Известно, что какая-то часть погибших была расстреляна террористами, другая задохнулась от дыма, пытаясь спрятаться в закрытых помещениях от стрельбы.
Фото: Пресс-служба Подмосковья

Террористы


Официальных данных о количестве нападавших и их дальнейшей судьбе пока не поступало. По одной из версий, нескольким из них удалось скрыться из «Крокуса» на автомобиле. Как сообщил Telegram-канал 112, около часа назад подходящая по ориентировке машина была задержана в Брянской области. Двое человек, находившихся в ней, были задержаны, ещё четверым удалось сбежать.

Как сообщает Telegram-канал Baza, удалось установить личности четверых предполагаемых террористов. Все они граждане Таджикистана. Ориентировки на этих лиц разосланы по всем отделениям полиции.

Предупреждение о втором «Норд-Осте»


9 марта в Telegram-канале SatoshiBitkoinov channel появилось странное сообщение.

«Мир позабыл о трагедии «Норд-Оста», но скоро будет вынужден вспомнить», — написал автор.

Кто является владельцем этого канала, и имеет ли он какое-то отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», пока остаётся неизвестным.

Напомним, 23 октября 2002 года террористы захватили 916 человек, которые собрались посмотреть мюзикл «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке. Захватчики держали невинных людей в плену почти трое суток, после чего спецслужбам удалось освободить заложников штурмом. Трагедия унесла жизни 130 человек, среди которых были участвовавшие в спектакле дети.

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#крокус сити холл
#террористы
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#подмосковье
#концерт
#красногорск
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В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 10:44

Фото: iStock/blinow61

В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль, на котором предположительно скрылись террористы был остановлен в Брянской области. Двоих преступников удалось задержать, ещё двое скрылись.

В настоящее время на границе России и Украины выставлен дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших не скрылись из страны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл теракт. Несколько террористов в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». В настоящее время сообщается о более 60 погибших и сотнях пострадавших.

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#брянская область
#полиция
#дпс
#теракт
#террористы
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Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»
23 марта 2024, 10:43

Фото: iStock/Rawf8

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. В процессе преследования была открыта стрельба, авто перевернулось.

По информации источника, из него выбежали три человека и бросились в лес. Один из злоумышленников остался на месте из-за полученного ранения. Позже задержали второго подозреваемого.

Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21. При этом МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#крокус сити холл
#теракт
#автомобиль
#террористы
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#лес
#стрельба
#уголовное
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МЧС опубликовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

МЧС РФ опубликовало данные о госпитализированных в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холл». Список со ссылкой на данные Минздрава РФ по состоянию на 9:00 мск доступен на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в списке значатся 107 человек. Данные Минздрава России также опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.


Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#пострадавший
#госпитализация
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Хинштейн: информация о причастности Росгвардии к охране «Крокус Сити Холла» – фейк
Хинштейн: Росгвардия не имеет отношения к охране «Крокус Сити Холла»
23 марта 2024, 10:04

Фото: iStock/???? ??????

Сообщение о причастности Росгвардии к охране «Крокус Сити Холла» является фейком. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Отмечается, что безопасность объекта обеспечивало частное охранное предприятие ООО ЧОП «КРОКУС ПРОФИ».

Хинштейн, комментируя распространившуюся в Telegram-каналах информацию, подчеркнул, что «ФГУП «Охрана» Росгвардии не имеет и никогда не имело никакого отношения к охране «Крокус Сити Холла».

В данный момент сообщается уже о 82 погибших и сотнях пострадавших, многие из которых были госпитализированы в больницы Москвы и Московской области.

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«Вспомните о Норд-Осте»: Предупреждение появилось за две недели до теракта в «Крокусе»
#росгвардия
#охрана
#безопасность
#трагедия
#теракт
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При теракте в «Крокус Сити Холле» пострадал гражданин Белоруссии
После теракта в «Крокусе» гражданин Белоруссии находится в тяжелом состоянии
23 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/kieferpix

Гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокусе». Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что за жизнь пострадавшего сражаются врачи. По данным дипмиссии, что российским специалистам предложена помощь и содействие со стороны белорусских коллег.

Крутой добавил, что ожидается публикация данных по погибшим. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»
23 марта 2024, 09:34

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле», передает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. Все они граждане Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.

Фото с ориентировками террористов опубликовал Telegram-канал «Baza».



Уточняется, что официальных данных о преступниках не поступало.

Ранее сообщалось, что автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Директор группы «Пикник»: с одним участником до сих пор не могут связаться
23 марта 2024, 09:19

Фото: Пресс-служба Московской области

Юрий Чернышевский, директор группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокусе», сообщил в беседе с РИА Новости, что с одним участником до сих пор не могут ​выйти на связь.
При этом, спустя некоторое время после теракта, Чернышевский рассказал журналистам, что никто из участников коллектива, до которых удалось дозвониться, не пострадал.

Ранее сообщалось, что общее количество погибших увеличилось до 82 человек, при этом 3 из них — дети.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#дети
#теракт
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#уголовное дело
#смерть
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Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 09:06

Фото: iStock/eranicle

Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.
Отмечается, что общее число погибших возросло до 82 человек. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, список погибших во время теракта, которых смогли опознать, будет доступен в 10:00 мск.

Ранее сообщалось, что автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
#терроризм
#дети
#погибший
#автомобиль
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#ск рф
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«112»: количество погибших при атаке на Крокус Сити Холл возросло до 82 человек
23 марта 2024, 09:00

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что три человека из общего количества погибших — дети. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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