В Омске при обрушении стены в заброшенном здании погиб 13-летний подросток
В Омске 13-летний подросток погиб во время прогулки по заброшенному зданию. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По информации следствия, инцидент произошёл вечером 23 июля. На несовершеннолетнего обрушилась часть кирпичной стены внутри неэксплуатируемого строения. В результате произошедшего ребёнок погиб.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы установить полную картину произошедшего. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее сообщалось об инциденте в Приморье, где врачи спасли жизнь семилетней девочке. Маленькая пациентка наелась магнитов, приняв их за конфеты, и попала в реанимацию.
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