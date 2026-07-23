В центре Москвы второй раз за сутки загорелась квартира на Гончарной улице
В центре Москвы, в доме на Гончарной улице, 26, корпус 1, спустя сутки вновь произошёл пожар. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
По предварительным сведениям, огонь вспыхнул в той же четырёхкомнатной квартире 12-этажного здания.
Днём ранее в этом же доме уже фиксировали возгорание — тогда горели личные вещи и мебель. Пожарные потушили огонь, одного человека направили к врачам для осмотра. Повторно возникший пожар локализовали.
Жители предполагают, что причиной нового возгорания могли стать тлеющие остатки мебели. Официальные версии устанавливаются, среди них рассматривают и возможный поджог. На месте работают экстренные службы. Сведения о пострадавших отсутствуют, обстоятельства уточняются.
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