Достижения.рф

В центре Москвы второй раз за сутки загорелась квартира на Гончарной улице

Фото: Istock/Sunan Wongsa-nga

В центре Москвы, в доме на Гончарной улице, 26, корпус 1, спустя сутки вновь произошёл пожар. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



По предварительным сведениям, огонь вспыхнул в той же четырёхкомнатной квартире 12-этажного здания.

Днём ранее в этом же доме уже фиксировали возгорание — тогда горели личные вещи и мебель. Пожарные потушили огонь, одного человека направили к врачам для осмотра. Повторно возникший пожар локализовали.

Жители предполагают, что причиной нового возгорания могли стать тлеющие остатки мебели. Официальные версии устанавливаются, среди них рассматривают и возможный поджог. На месте работают экстренные службы. Сведения о пострадавших отсутствуют, обстоятельства уточняются.

Ольга Щелокова

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