Дикие гибриды кабанов и свиней держат в страхе три деревни под Кировом
В Кировской области уже год действует стая гибридов кабана и домашней свиньи. Как сообщает Telegram-канал Baza, животные регулярно выходят на дороги, пугают местных жителей и мешают движению транспорта.
Основные точки их активности — село Бисерово и деревни Жарковы и Алёшкины в Афанасьевском районе. Недавно стадо загнало на дерево 12-летнюю девочку, которая пошла в лес за грибами с отцом.
Мужчина отбивался от животных криками, пока дочь оставалась на ветках. Кроме того, хряки заходят на местное кладбище, после чего направляются на огороды: роют землю, уничтожают урожай и вытаптывают грядки.
Все эти особи принадлежат частному владельцу из деревни Нопины, который содержит их в вольере. Однако ограждение часто ломается, и животные убегают. Ветеринарная проверка показала, что часть поголовья не числится в официальном учёте. Охотники получили разрешения на отлов, но задержать или ликвидировать группу животных пока не могут.
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