Дикие гибриды кабанов и свиней держат в страхе три деревни под Кировом

23 июля 2026, 20:25

Фото: Istock/Davide Zanin

В Кировской области уже год действует стая гибридов кабана и домашней свиньи. Как сообщает Telegram-канал Baza, животные регулярно выходят на дороги, пугают местных жителей и мешают движению транспорта.