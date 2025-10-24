25-летний велогонщик месяц боролся за жизнь после остановки сердца на соревнованиях
Итальянский велогонщик из команды Sc Padovani Polo Cherry Bank Кевин Боналдо скончался в возрасте 25 лет в больнице Виченцы. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба команды.
21 сентября скорая забрала спортсмена с сердечным приступом с гонки Piccola San Remo в Совиццо. После госпитализации пациента перевели в отделение интенсивной терапии. Там за его состоянием внимательно следили врачи. Однако в последнее время оно сильно ухудшилось. Велогонщик месяц боролся за жизнь.
«Сегодня утром, в окружении семьи, он умер, оставив неисчерпаемую пустоту в сердцах всех, кому посчастливилось его знать», — говорится в сообщении.Боналдо родился в Тревизо в Лории. Некоторые члены его семьи тоже занимались велоспортом. Спортсмен пять лет выступал на континентальном уровне, показывая высокие результаты. Например, он занял второе место в командном чемпионате Италии по гонкам на время.