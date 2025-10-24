Достижения.рф

Стрельба в Бурятии: что известно

В Бурятии двое мужчин попали в больницу после стрельбы
Два человека пострадали во время стрельбы в Бурятии. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД по республике.



Все произошло 24 октября. Сотрудникам полиции из Тункинского района поступило сообщение из медицинской организации о пациентах 40 и 50 лет с огнестрельными ранениями.

В настоящее время правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки они примут процессуальное решение.

По данным телеканал РЕН ТВ, пострадавшими являются двое мужчин. Один из них попал в реанимацию, а состояние второго оценивается как удовлетворительное. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что посетитель одного из торговых центров Санкт-Петербурга выстрелил из травмата в охранника. Причиной стал конфликт, в ходе которого секьюрити залил лицо незнакомца газом.

