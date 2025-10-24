Стрельба в Бурятии: что известно

24 октября 2025, 19:29

В Бурятии двое мужчин попали в больницу после стрельбы

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека пострадали во время стрельбы в Бурятии. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД по республике.