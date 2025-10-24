Семь россиян зарабатывали на подставных ДТП и поплатились
В Ульяновске задержали семь мошенников, которые зарабатывали на подставных ДТП. Их действия квалифицировали по статье 159.5 УК. Об этом сообщается в телеграм-канале «МВД Медиа».
Злоумышленники приобрели две иномарки — Mercedes и Opel — и оформили на них полисы ОСАГО. С их помощью они инсценировали аварии в безлюдных местах. После оформления европротоколов они направляли документы в страховые компании, которые им выплачивали от 100 до 400 тысяч рублей.
По предварительным данным, подозреваемые совершили десять таких преступлений. При обысках у них нашли банковские карты и наличные, а также атрибутику запрещенного в РФ экстремистского движения.
В настоящее время лидер группы находится по стражей, а его сообщники — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовное дела продолжается.
Читайте также: