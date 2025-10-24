Семь россиян зарабатывали на подставных ДТП и поплатились

24 октября 2025, 19:44

В Ульяновске задержали семь мошенников, которые зарабатывали на подставных ДТП

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Ульяновске задержали семь мошенников, которые зарабатывали на подставных ДТП. Их действия квалифицировали по статье 159.5 УК. Об этом сообщается в телеграм-канале «МВД Медиа».