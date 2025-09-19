Отец с двумя детьми погибли в горящей Tesla, где заблокировались двери

19 сентября 2025, 15:56

Metro: В ФРГ отец с детьми погибли в горящей Tesla, где заблокировались двери

Фото: iStock/trikolor

В Германии 43-летний мужчина и двое его девятилетних детей заживо сгорели в автомобиле Tesla, который автоматически заблокировал двери и не дал им выбраться. Об этом сообщает Metro.