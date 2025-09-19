Отец с двумя детьми погибли в горящей Tesla, где заблокировались двери
В Германии 43-летний мужчина и двое его девятилетних детей заживо сгорели в автомобиле Tesla, который автоматически заблокировал двери и не дал им выбраться. Об этом сообщает Metro.
Инцидент произошел 7 сентября. Водитель Tesla пытался обогнать другое транспортное средство, но не справился с управлением и съехал с дороги. Машина врезалась в дерево и загорелась.
Один человек — ребенок — сумел выбраться из салона живым. Мужчина и двое других детей, находившихся в автомобиле, погибли на месте, сообщили в местном отделении полиции.
Свидетель аварии пытался оказать помощь пострадавшим. Он услышал громкий звук и немедленно направился к машине с огнетушителем. Правая часть автомобиля практически не пострадала, в то время как левая была охвачена пламенем.
Вероятно, причиной возгорания стали особенности конструкции дверных ручек. После ДТП, если отключается питание, они остаются заблокированными и спрятанными внутри двери.
