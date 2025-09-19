Надругавшийся над ребенком на заправке мигрант предстанет перед судом

19 сентября 2025, 10:30

В Москве мигрант пойдет под суд за надругательство над ребенком на заправке

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

В Москве предстанет перед судом мигрант, совершивший действия сексуального характера в отношении ребенка 2021 года рождения. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России.