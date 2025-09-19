Достижения.рф

Надругавшийся над ребенком на заправке мигрант предстанет перед судом

В Москве мигрант пойдет под суд за надругательство над ребенком на заправке
В Москве предстанет перед судом мигрант, совершивший действия сексуального характера в отношении ребенка 2021 года рождения. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России.



7 августа на территории автозаправочной станции иностранец воспользовался отсутствием родителей ребенка и совершил над ним насильственные действия, когда тот находился в машине.

Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что мигрант из Узбекистана поцеловал четырехлетнего мальчика в губы на заправке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

