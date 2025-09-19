Надругавшийся над ребенком на заправке мигрант предстанет перед судом
В Москве предстанет перед судом мигрант, совершивший действия сексуального характера в отношении ребенка 2021 года рождения. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России.
7 августа на территории автозаправочной станции иностранец воспользовался отсутствием родителей ребенка и совершил над ним насильственные действия, когда тот находился в машине.
Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что мигрант из Узбекистана поцеловал четырехлетнего мальчика в губы на заправке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
