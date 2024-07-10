28-летний россиянин на спор прыгнул с моста при невесте, ударился о воду и не всплыл

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В Москве 28-летний молодой человек на спор прыгнул с Крылатского моста, ударился о воду и не всплыл. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что возлюбленная парня снимала происходящее на видео. Девушка до последнего не понимала, что произошло.
Согласно информации источника, молодой человек из Волгоградской области отдыхал на пляже под мостом в компании возлюбленной и ее подруги. Девушки решили выяснить у него, готов ли мужчина спрыгнуть в воду с большой высоты.
Он согласился, совершил прыжок и ударился плашмя о воду. После падения в водоем молодой человек мгновенно потерял сознание. Из воды спасатели достали бездыханное тело.
Ранее сообщалось, что школьница выпала из окна в подмосковной Ивантеевке после ссоры с матерью. Девочка хотела напугать маму суицидом.
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Согласно информации источника, молодой человек из Волгоградской области отдыхал на пляже под мостом в компании возлюбленной и ее подруги. Девушки решили выяснить у него, готов ли мужчина спрыгнуть в воду с большой высоты.
Он согласился, совершил прыжок и ударился плашмя о воду. После падения в водоем молодой человек мгновенно потерял сознание. Из воды спасатели достали бездыханное тело.
Ранее сообщалось, что школьница выпала из окна в подмосковной Ивантеевке после ссоры с матерью. Девочка хотела напугать маму суицидом.
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Екатерина Коршунова