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Школьница пыталась напугать мать суицидом и вывалилась из окна

Школьница пыталась напугать мать суицидом и вывалилась из окна в Ивантеевке
10 июля 2024, 10:14
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Школьница выпала из окна в подмосковной Ивантеевке после ссоры с матерью. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девочка хотела напугать маму суицидом, когда та стала ее ругать за безделье и постоянное использование телефона. Подросток убежала в комнату, поскольку у нее забрали гаджет. Вскочив на подоконник, она не удержалась и сорвалась.


В результате произошедшего у 15-летней восьмиклассницы закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение, перелом тазовых костей, закрытый перелом левой руки со множеством ушибов.

Медикам пациентка объяснила, что таким образом хотела лишь поманипулировать мамой, а причинить себе вред у нее не было умысла.

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#новости
#новости подмосковья
#дети
ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске
10 июля 2024, 10:17

Фото: iStock/Diy13

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что сотрудник разведки Украины связался со служащим на крейсере военным ВС России и предложил ему устроить теракт. Злоумышленник обещал российскому военнослужащему обеспечить выезд за границу по поддельным документам и выплатить крупное вознаграждение. После чего последовали угрозы привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям, если россиянин не согласится.

Офицер сообщил об этом предложении российским органам безопасности. Далее спецслужбы вели оперативную игру с оппонентами в Киеве.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу.

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#украина
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Квартиру известной певицы обстреляли в Москве
МК: сосед обстрелял квартиру певицы Дианы Гурцкая в центре Москвы
10 июля 2024, 09:57

Фото: iStock/Shutter2U

Сосед обстрелял из пневматического оружия квартиру эстрадной певицы Дианы Гурцкая в центре Москвы. Об этом информирует mk.ru.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После происшествия певица написала заявление в ОМВД по району Хамовники.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность преступника. Им оказался житель соседнего дома.

По предварительным данным, мужчина не хотел намеренно обстреливать квартиру исполнительницы, а вел огонь не прицельно и попал в ее квартиру случайно.

Ранее сообщалось, что чихуахуа, технику и деньги вынес неизвестный из квартиры инспектора ФСИН в Петербурге. Инцидент случился на первом этаже дома на Гвардейской.

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Число госпитализированных после отравления в лагере «Чагытай» увеличилось до 47
10 июля 2024, 09:46

Фото: iStock/sudok1

Число госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве увеличилось до 47 человек. Такие данные привёл министр здравоохранения республики Анатолий Югай.
«С заместителем председателя правительства Орланом Денек-ооловичем Сарыгларом навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря "Чагытай". Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение», — написал Югай в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что девочка, которую поместили в реанимационное отделение, уже чувствует себя намного лучше. По словам министра, на сегодняшний день в больницах находятся 46 детей и один воспитатель.

Напомним, во вторник, 9 июля, стало известно, что в детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников. По информации СМИ, дети отравились в летнем лагере «Чагытай» Тандинского района. После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице.

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Мэр города в Пермском крае оказался членом местного свингер-клуба
Генпрокуратура проверит мэра Григорьева из Пермского края из-за секс-вечеринок
10 июля 2024, 09:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мэр города в Пермском крае оказался членом местного свингер-клуба и любителем подобных вечеринок. Его «деятельность» просят проверить Генпрокуратуру. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев оказался одним из инициаторов таких мероприятий. В чате свингер-клуба политик регулярно писал, что готов приходить на вечеринки вместе со своей женой (некоторые из них он пропускал из-за выборов или поездок в Москву). Примечательно, что жена любителя эротических массовых мероприятий работает заместителем по учебно-воспитательной работе в кадетских и оборонно-спортивных классах школы.

В клубе «Аморе» Григорьев посещал бани, звал к себе в гости, и готов был принять участие в секс-вечеринке, где женщин было больше, чем мужчин. Уточняется, что у данного заведения имелся целый свод правил и требований, среди которых чистоплотность, минимальное количество алкоголя или рекомендация не говорить о футболе и политике в процессе вечеринок.

Обо всем стало известно благодаря местному чиновнику Илье Лисняку. Он сообщил Telegram-каналу SHOT, что уже написал обращение в Генпрокуратуру, чтобы Григорьева и его жену проверили.

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#девушка
#активы
#любовь
#отношения
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В Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар
10 июля 2024, 09:37

Фото: пресс-служба КОмлесхоза МО

Пожар произошёл 9 июля на территории Запутновского участкового лесничества в одном километре от деревни Деревнищи Орехово-Зуевского городского округа, тушение заняло более шести часов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание на площади 0,2 гектара было обнаружено с помощью системы видеомониторинга, на место немедленно отправились лесные пожарные. Площадь пожара выросла до 0,23 га. Борьба с огнём длилась шесть часов с небольшим. В тушении участвовали девять человек, было задействовано семь единиц техники», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновных.

В областном Комлесхозе напомнили, что штрафы за поджог, приведший к лесному пожару, для физлиц составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.

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#орехово-зуево
#лесные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#природа
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В Королёве мужчина упал с седьмого этажа и погиб, пытаясь сбежать по простыням
10 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/Soumen Hazra

Житель Подмосковья погиб, пытаясь сбежать из гостей по канату из простыней, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 36-летний житель Королёва гулял по ночному городу и познакомился с компанией друзей. Новые знакомые вместе выпили, а затем решили заночевать в одной квартире.

Проснувшись утром, мужчина осознал, что находится в чужой квартире, хозяин которой уехал на работу. Найти ключи он никак не мог, поэтому решил покинуть квартиру оригинальным способом — связал канат по простыням и свесил их из окна седьмого этажа.

Ожидаемо, мужчина сорвался с импровизированного каната и разбился насмерть.

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#подмосковье
#смерть
#алкоголь
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Контрабанду военной продукции пресекли в Челябинской области
Челябинская ФСБ пресекла контрабанду военной продукции за границу
10 июля 2024, 08:41

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность россиянина к организации незаконного перемещения изделий в интересах иностранного государства. Уточняется, что злоумышленник оформил отправку груза в одну из стран Центральной Азии с помощью транспортной компании.

Мужчину задержали, а груз изъяли. Отмечается, что в составе груза правоохранители обнаружили 2 единицы продукции военного назначения, которые задействуются в бронетанковой и боевой воздушной технике.

Ранее сообщалось, что СК РФ арестовал новые активы экс-сотрудников МВД России, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму пять миллиардов рублей.

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#фсб
#теракт
#компании
#ск рф
#контрабанда
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Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД
«Ъ»: СК арестовал новые активы экс-сотрудников МВД по делу о рекордной взятке
10 июля 2024, 08:28

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет России арестовал новые активы экс-сотрудников МВД России, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму 5 миллиардов рублей. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Отмечается, что указанная сумма является рекордом в истории ведомства. По ходатайству следствия столичные суды наложили обеспечительные меры на имущество бывших полицейских Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова из бюро специальных технических мероприятий МВД России.

Согласно информации источника, арест наложен на апартаменты в комплексе «Алые паруса» площадью 200 квадратных метров, а также квартира в жилом комплексе «Нежинский ковчег». Уточняется, что сотрудники полиции вымогали деньги у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко).

Суд заочно арестовал обвиняемых, так как они успели ​покинуть Россию.

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#арест
#имущество
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#апартаменты
#взятка
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В Подмосковье вспыхнула крыша склада с лекарствами
В Старой Купавне загорелась крыша склада с лекарствами
09 июля 2024, 23:48

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковной Старой Купавне загорелась кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила РИА Новости.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 20 квадратных метров.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России. По последним данным, никто не пострадал. Информация уточняется.

По состоянию на 23:11 склад потушен. Производится проливка и разбор конструкций.

Ранее в этот день сообщалось, что произошло возгорание в здании общежития МГУ в Москве. В одной из комнат загорелись личные вещи студента. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал, однако оказались затопленными первые этажи здания.

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#склад
#мчс
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