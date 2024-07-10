Школьница пыталась напугать мать суицидом и вывалилась из окна

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Школьница выпала из окна в подмосковной Ивантеевке после ссоры с матерью. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девочка хотела напугать маму суицидом, когда та стала ее ругать за безделье и постоянное использование телефона. Подросток убежала в комнату, поскольку у нее забрали гаджет. Вскочив на подоконник, она не удержалась и сорвалась.
В результате произошедшего у 15-летней восьмиклассницы закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение, перелом тазовых костей, закрытый перелом левой руки со множеством ушибов.
Медикам пациентка объяснила, что таким образом хотела лишь поманипулировать мамой, а причинить себе вред у нее не было умысла.
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Никита Кротов