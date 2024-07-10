Квартиру известной певицы обстреляли в Москве

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Сосед обстрелял из пневматического оружия квартиру эстрадной певицы Дианы Гурцкая в центре Москвы. Об этом информирует mk.ru.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После происшествия певица написала заявление в ОМВД по району Хамовники.
Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность преступника. Им оказался житель соседнего дома.
По предварительным данным, мужчина не хотел намеренно обстреливать квартиру исполнительницы, а вел огонь не прицельно и попал в ее квартиру случайно.
Ранее сообщалось, что чихуахуа, технику и деньги вынес неизвестный из квартиры инспектора ФСИН в Петербурге. Инцидент случился на первом этаже дома на Гвардейской.
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Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность преступника. Им оказался житель соседнего дома.
По предварительным данным, мужчина не хотел намеренно обстреливать квартиру исполнительницы, а вел огонь не прицельно и попал в ее квартиру случайно.
Ранее сообщалось, что чихуахуа, технику и деньги вынес неизвестный из квартиры инспектора ФСИН в Петербурге. Инцидент случился на первом этаже дома на Гвардейской.
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Екатерина Коршунова