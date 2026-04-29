29-летнюю королеву красоты выбросил с 13-ого этажа ее бойфренд

Королеву красоты Ану Луизу Матеус выбросил с 13-ого этажа ее парень

В Рио-де-Жанейро расследуют таинственную смерть участницы национального конкурса красоты Miss Cosmo Brazil Аны Луизы Матеус и ее парня Эндрео Куньи. Информацию дает East Bay Times.





Тело 29-летней модели обнаружили под окнами ее дома в среду, 22 апреля. Медики диагностировали тяжелые травмы, характерные для падения с высоты. Вскоре задержали ее бойфренда — следствие пришло к выводу, что именно он выбросил девушку с 13-го этажа.



Однако позже Кунья скончался в тюрьме. По версии властей, причиной мог стать суицид, но расследование продолжается. Подробности дела не разглашаются, включая обстоятельства ссоры, произошедшей между парой накануне — 21 апреля. Об этом местным СМИ рассказали несколько свидетелей.



Известно, что Ана Луиза Матеус была популярным психологом и блогером. В конце 2026 года она должна была представлять штат Баия на финале конкурса Miss Cosmo Brazil.



