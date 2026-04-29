Член банды «оборотней в погонах» получил срок

29 апреля 2026, 20:31

«Известия»: Член банды «оборотней в погонах» Семенюк получил 15 лет колонии

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику УВД Владимиру Семенюку, признанному виновным в убийстве пяти человек в составе организованной преступной группы.





Как сообщили 29 апреля «Известиям» в суде, мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима. С учетом ранее назначенного наказания по приговору 2005 года окончательный срок составил 15 лет лишения свободы. Преступления, о которых идет речь, совершались более 25 лет назад.



По данным следствия, в 1999-2000 годах Семенюк входил в банду так называемых оборотней в погонах, державшую в страхе весь Екатеринбург и долгое время уходившую от ответственности. В группировке состояло пять человек, трое из которых на тот момент служили в милиции на оперативных должностях. Преступники стремились взять под контроль наркотрафик и выполняли заказные убийства предпринимателей.



8 июня 2000 года вооруженный Семенюк вместе с сообщниками прибыл к тепловой камере в Екатеринбурге, где находились три человека. Когда один из них попытался скрыться, экс-милиционер выстрелил в него не менее восьми раз, а его подельники расстреляли свидетелей.



В октябре того же года при исполнении заказа на убийство коммерсанта Семенюк с напарником поджидал жертву у мусорных баков. Бросившемуся бежать мужчине он прострелил грудь и голову, а сообщник открыл огонь из ружья.



Месяц спустя члены ОПГ узнали о приезде бизнесмена с крупной суммой денег — несколько сотен тысяч рублей — и устроили разбой. После отказа жертвы отдавать деньги мужчину расстреляли, а его спутнице выстрелили в голову. Затем один из бандитов добил их монтировкой.



Семенюка задержали в 2024 году. Он заключил досудебное соглашение и дал показания на соучастников. В сентябре 2025 года к 16 годам колонии строгого режима приговорили главаря банды — бывшего руководителя отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. Его сообщники Константин Котик и Олег Анучин получили восемь и девять с половиной лет лишения свободы соответственно.



