Россиянин поссорился с женой и до смерти ее избил в Калининградской области
В Калининградской области вынесли приговор 50-летнему жителю города Неман, которого признали виновным в убийстве своей супруги.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, мужчина проведет в колонии девять лет. Установили, что преступление совершалось 4 июля 2025 года на почве бытового конфликта.
Ссоре предшествовало распитие спиртного осужденным. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел в ярость и нанес жене не менее шести ударов кулаком.
От полученных травм женщина скончалась на месте — повреждения оказались несовместимыми с жизнью.