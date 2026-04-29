Россиянин поссорился с женой и до смерти ее избил в Калининградской области

В Калининградской области вынесли приговор 50-летнему жителю города Неман, которого признали виновным в убийстве своей супруги.





Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, мужчина проведет в колонии девять лет. Установили, что преступление совершалось 4 июля 2025 года на почве бытового конфликта.



Ссоре предшествовало распитие спиртного осужденным. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел в ярость и нанес жене не менее шести ударов кулаком.



От полученных травм женщина скончалась на месте — повреждения оказались несовместимыми с жизнью.



