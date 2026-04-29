Женщина зарабатывала деньги на лжи о раке сына

29 апреля 2026, 20:57

BBC News: Австралийка сымитировала рак у сына ради пожертвований

Фото: istockphoto/sudok1

В Южной Австралии суд вынес приговор 45-летней матери двоих детей, которая на протяжении нескольких месяцев имитировала у шестилетнего сына смертельную болезнь, чтобы выманивать деньги у родственников и знакомых.





Как передает BBC News, женщина брила ребенку голову и брови, перевязывала голову и руки, давала лекарства и даже усаживала в инвалидную коляску, создавая видимость борьбы с раком. Схема раскрылась после того, как школьная медсестра заметила нестыковки в «лечении» мальчика. Идея обмана пришла матери после визита сына к окулисту — она решила инсценировать рак глаза. Пожертвования поступали от родственников и школы.



В суде женщина признала вину по одному пункту жестокого обращения с ребенком и десяти эпизодам мошенничества. Прокурор назвал мальчика «живым реквизитом» для сбора средств. Защита заявила, что подзащитная страдала игровой зависимостью и пыталась таким образом расплатиться с долгами. Муж осужденной, в отношении которого ранее также выдвигались обвинения, заявил в суде: «Я полностью тебе доверял как жене. Теперь я чувствую себя пешкой в шахматной партии».



Суд приговорил женщину к четырем годам и трем месяцам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение в апреле следующего года. Точная сумма собранных средств не разглашается, однако свидетели оценивают ее в десятки тысяч австралийских долларов.



