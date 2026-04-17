29-тонный лайнер не смог взлететь из-за пчелы
В аэропорту Инсбрука экипаж 29-тонного самолета авиакомпании Austrian Airlines прервал разгон на взлетной полосе из-за технического сбоя.
Как сообщает The Aviation Herald, лайнер готовился к вылету в Вену с 107 людьми на борту (102 пассажира и пять членов экипажа), когда при достижении скорости 150 км/ч пилоты заметили расхождение в показаниях приборов и приняли решение экстренно остановить взлет. После возвращения к терминалу и высадки пассажиров специалисты выяснили причину инцидента.
В трубку Пито — датчик, измеряющий скорость воздушного потока, — попала пчела. Засорение этого критически важного элемента носовой части самолета привело к искажению данных о реальной скорости.
В результате пассажирам пришлось провести в ожидании резервного борта пять часов, после чего исправное воздушное судно благополучно доставило их в Вену.