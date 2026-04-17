17 апреля 2026, 16:02

The Aviation Herald: 29-тонный лайнер не смог взлететь из-за пчелы в Австрии

Фото: istockphoto/Dushlik

В аэропорту Инсбрука экипаж 29-тонного самолета авиакомпании Austrian Airlines прервал разгон на взлетной полосе из-за технического сбоя.





Как сообщает The Aviation Herald, лайнер готовился к вылету в Вену с 107 людьми на борту (102 пассажира и пять членов экипажа), когда при достижении скорости 150 км/ч пилоты заметили расхождение в показаниях приборов и приняли решение экстренно остановить взлет. После возвращения к терминалу и высадки пассажиров специалисты выяснили причину инцидента.



В трубку Пито — датчик, измеряющий скорость воздушного потока, — попала пчела. Засорение этого критически важного элемента носовой части самолета привело к искажению данных о реальной скорости.



В результате пассажирам пришлось провести в ожидании резервного борта пять часов, после чего исправное воздушное судно благополучно доставило их в Вену.



