Российского бойца UFC выгнали из самолета в США
Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Армана Царукяна сняли с рейса авиакомпании American Airlines в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил журналист Адам Зубайраев на своей странице в социальной сети X.
Инцидент произошел 16 апреля, когда спортсмен направлялся в Филадельфию на турнир Real American Freestyle (RAF). Там у него запланирован бой с легендой ММА Юрайей Фейбером.
Причиной послужило нарушение правил поведения на борту членами команды Царукяна. Как уточнил Зубайраев, один из них пользовался телефоном во время взлета, а второй открыл столик. Из-за этого бойца и двоих его друзей высадили из самолета.
Ранее сообщалось, что Царукян устроил массовую драку после поединка с Джорджио Пулласом в США. Конфликт начался с того, что американец дал пощечину россиянину. В ответ тот нокаутировал оппонента, после чего на ковер выбежали секунданты спортсменов.
