Российского бойца UFC выгнали из самолета в США

Бойца UFC Царукяна сняли с рейса в Лос-Анджелесе из-за нарушения правил
Арман Царукян (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Армана Царукяна сняли с рейса авиакомпании American Airlines в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил журналист Адам Зубайраев на своей странице в социальной сети X.



Инцидент произошел 16 апреля, когда спортсмен направлялся в Филадельфию на турнир Real American Freestyle (RAF). Там у него запланирован бой с легендой ММА Юрайей Фейбером.

Причиной послужило нарушение правил поведения на борту членами команды Царукяна. Как уточнил Зубайраев, один из них пользовался телефоном во время взлета, а второй открыл столик. Из-за этого бойца и двоих его друзей высадили из самолета.

Ранее сообщалось, что Царукян устроил массовую драку после поединка с Джорджио Пулласом в США. Конфликт начался с того, что американец дал пощечину россиянину. В ответ тот нокаутировал оппонента, после чего на ковер выбежали секунданты спортсменов.

Лидия Пономарева

