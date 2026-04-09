Самолет оказался в кишащей крокодилами воде
В Австралии 2-хмоторный самолет упал в кишащую крокодилами воду
В Австралии потерпел крушение двухмоторный самолет King Air. Он был под управлением 32-летнего пилота Томаса Ниита.
Как сообщает News.com.au, после взлета воздушное судно набрало высоту 45 метров. После этого борт начал терять высоту и врезался в дерево.
Обломки самолета упали в воду, кишащую крокодилами, что серьезно затруднило поисковую операцию. Пилота спасти не удалось.
Обстоятельства катастрофы выясняются. Специалистам предстоит проанализировать данные управления воздушным движением, метеосводки и извлеченное с места падения оборудование.
