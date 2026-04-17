Россиянам могут запретить использовать пауэрбанки на борту самолётов
«Известия»: Минтрансу РФ рекомендовали ограничить перевозку пауэрбанков в самолетах
Росавиация предложила Минтрансу России рассмотреть запрет на использование пауэрбанков на борту самолётов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ ведомства.
Инициатива связана с расследованием инцидента, произошедшего в феврале 2026 года на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул. У одного из пассажиров задымился пауэрбанк, затем раздался хлопок. Экипаж оперативно потушил устройство, обошлось без жертв — пауэрбанк лишь подпалил обивку кресла и ремень.
Комиссия Росавиации выяснила, что российские нормативные акты не содержат прямого запрета на использование портативных аккумуляторов на борту. По этой причине авиационным властям рекомендовали проработать вопрос об ограничении или полном запрете пауэрбанков на протяжении всего полёта.
В материале «Известий» подчеркивается, что некоторые авиакомпании уже ввели собственные ограничения. «Уральские авиалинии» разрешили провозить пауэрбанки только в ручной клади при условии упаковки, исключающей короткое замыкание.
«Аэрофлот» и Azur Air запретили заряжать портативные аккумуляторы от бортовых розеток, подключать к ним другие гаджеты и оставлять их на багажных полках. Пресс-служба перевозчика S7 также подтвердила свое согласие с введением ограничений для использования пауэрбанков во время полёта.