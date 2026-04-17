Россиянам могут запретить использовать пауэрбанки на борту самолётов

17 апреля 2026, 04:39

«Известия»: Минтрансу РФ рекомендовали ограничить перевозку пауэрбанков в самолетах

Фото: iStock/O_Lypa

Росавиация предложила Минтрансу России рассмотреть запрет на использование пауэрбанков на борту самолётов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ ведомства.





Инициатива связана с расследованием инцидента, произошедшего в феврале 2026 года на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул. У одного из пассажиров задымился пауэрбанк, затем раздался хлопок. Экипаж оперативно потушил устройство, обошлось без жертв — пауэрбанк лишь подпалил обивку кресла и ремень.



