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«Я тебе замок прострелю»: четверо пьяных мужчин с вилами ломились в квартиру матери с ребёнком в Иркутске, подробности

Фото: istockphoto / MattGush

Фото: istockphoto / MattGush

В 2021 году в пригороде Иркутска группа пьяных мужчин попыталась проникнуть в квартиру Дарьи Соколовой, устроив настоящий беспорядок. Вскоре после того, как раздался громкий стук в дверь, женщина отправила дочь в комнату, а сама вышла в коридор. Для чего группа мужчин с вилами и топорами пыталась проникнуть в квартиру матери с ребенком расскажет «Радио 1».

Угрожали пистолетом


«В воскресенье вечером мы с дочкой читали сказку, как вдруг соскочили с дивана от прилетевшего в окно камня. Квартира у меня на втором этаже, я выключила свет и глянула в окно. Из-за козырька заметила только одного парня, который метался из стороны в сторону. Зато услышала крики. Испугалась от первой же фразы. Один мужской голос скомандовал другому: "Ломай подъездную дверь топором"», — рассказала Соколова «КП»-«Иркутск».



В результате их действий дверь квартиры была вырвана с корнем, замок разрушен, а повреждения на входе свидетельствовали о силовом воздействии. Происходящее удалось заснять на камеру соседям, которые стали свидетелями инцидента.

«Открывай дверь! Выгоняй трёх типов. Мы поговорим просто, по-хорошему открывай. Или мы сейчас замок отстрелим, у меня пистолет ПМ. Все, достаем ствол!» — кричали мужчины.

Однако стрелять они так и не стали. Двое дебоширов ломали дверь топором, а остальные пытались попасть в квартиру через балкон соседей. Всё происходящее зафиксировала камера наружного наблюдения. Дарья в это время вызывала полицию.

«Они решили, мол, я прячу у себя в квартире того, кто им нужен. Объяснять, что у меня дома только маленький ребенок, было бесполезно. Они долбили в дверь со страшной силой. Я едва успела подбежать и закрыть верхний замок. Нижний они сломали с корнем. В панике я открыла соседский чат в мессенджере и начала умолять о помощи там», — рассказала девушка.

Фото: кадр из репортажа «Вести Иркутск»

Потребовалась помощь соседей


Услышав о вооруженных дебоширах, соседи не решились выйти на помощь, но все, кто прослушал её аудиосообщение, немедленно позвонили в полицию.

Неизвестно, чем бы закончился инцидент, если бы преступникам удалось попасть в квартиру, но они не успели этого сделать. Хотя дверь была разбита топорами, открыть её полностью они не смогли. В итоге вовремя прибыл наряд ДПС, дежуривший неподалеку, и задержал всю группу. Выяснилось, что мужчины пришли не только с топорами, но и с вилами.



Перепутали квартиру


Дарья предполагала, что её квартиру просто перепутали — и оказалась права. Выяснилось, что незадолго до произошедшего один из дебоширов вступил поссорился тремя парнями. Чтобы отомстить, он собрал своих друзей и начал искать своих обидчиков. Им показалось, что они зашли в подъезд дома Дарьи и скрылись именно в её квартире.

«Задержанным от 21 до 23 лет. Трое из них были судимы за кражи. Четвертый сейчас проходит по другому делу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Кроме этого, их ждет штраф за появление пьяными в общественном месте. Ну и конечно они за свой счет восстановят подъездную дверь и дверь в квартиру женщины», — прокомментировали ситуацию в областном МВД.

Дарья Соколова (фото: кадр из репортажа «Вести Иркутск»)

Не устраивает наказание


Дарью не устраивает такая ситуация. Дверь она уже заменилa, но её главная тревога — состояние дочери, которая вместе с ней пережила сильный стресс.

«Я работаю врачом, и мне пришлось брать три дня выходных, чтобы прийти в себя. С дочкой в школе работали психологи. Считаю, их должны судить не только за порчу имущества, а за нарушение неприкосновенности жилища и угрозу жизни. Даже думать не хочу, чтобы они сделали с нами своими топорами и вилами, если бы пробрались в квартиру», — сказала девушка.

Прощать преступников Соколова не собирается.

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#наказание
Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину
Депутат турусин открыл стрельбу из-за нападения мигрантов с ножами
21 января 2025, 16:12

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Депутат Кировского райсовета в Самаре Сергей Турусин открыл стрельбу по мигрантам, которые напали на него с ножами и требовали отдать им его знакомую. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что знакомая депутата стала свидетельницей того, как нетрезвые мигранты избивали местного жителя. Женщина сразу же вызвала скорую, также на место прибыли полицейские. Мигрантов не задержали, и они решили не отпускать женщину. Перепугавшись она позвонила Турусину и попросила помочь.

Депутат прибыл на место, но мигранты сразу обступили его машину, начали бить по стёклам и тыкать в салон ножами, требуя вернуть им женщину, которая успела сесть в авто.

в итоге Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое мигрантами стекло. Полицейские вновь прибыли на место. Прямо при них 10 мигрантов продолжили угрожать женщине и депутату, используя при этом нецензурные выражения.

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Американец напился водки и устроил погром в чебуречной Москвы из-за Трампа

Мигрант в течение месяца насиловал 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве
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#женщина
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#полицейские
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Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении отчимом 4-летней дочери в Кузбассе
21 января 2025, 16:12

Фото: iStock/Paul Gorvett

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об избиении отчимом 4-летней падчерицы в Яшкинском районе Кузбасса. Об этом сообщает «Сiбдепо». Руководитель ведомства, как отмечается, направил соответствующее поручение главе кемеровского СКР Александру Безукладникову.
«В Яшкинском районе мужчина напал на 4-годовалую падчерицу. Информация об этом появилась в социальных сетях. Отмечается, что в результате происшествия девочку госпитализировали в больницу с многочисленными травмами и сотрясением мозга», — пишет издание.
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК: Истязание несовершеннолетнего. Максимальное наказание по ней — семь лет колонии.

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#ребёнок
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#информация
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Американец напился водки и устроил погром в чебуречной Москвы из-за Трампа
21 января 2025, 14:36

Фото: iStock/Backiris

Американец напился и устроил погром в одной из московских чебуречных из-за президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 20 января 44-летний гражданин США Джон Джоржан пригласил на свидание 31-летнюю россиянку Руслану. Пара встретилась в чебуречной на Сретенском бульваре и заказала две бутылки водки и чебуреки навынос.

Пока гости ждали еду, они успели сильно напиться и задержались в кафе на четыре часа. В ходе беседы они затронули тему инаугурации Дональда Трампа, что открыло «ящик Пандоры». Мужчина начал кричать, доказывая, что следовало оставить у власти Джо Байдена. Его спутница, в свою очередь, поддерживала избранного президента.

В результате конфликт вышел из-под контроля и Джон с криками начал разбрасывать все вещи вокруг. Сотрудники заведения не смогли самостоятельно остановить дебоширов, поэтому вызвали полицию и скорую.

Позже выяснилось, что за столиком они успели употребить наркотики. Американца и его знакомую доставили в токсиреанимацию с отравлением наркотическими веществами.

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#алкоголь
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Пассажирский автобус вылетел в кювет в Орехово-Зуеве, есть пострадавшие
Пассажирский автобус вылетел в кювет в Орехово-Зуеве, шесть человек пострадали
21 января 2025, 13:22

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Московской области

Пассажирский автобус съехал в кювет в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что автобус следовал по маршруту «Куровское – Анциферово». В районе платформы Подосинки водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

В салоне транспорта находились 15 человек. Пять пассажиров с переломами и ушибами, а также сам водитель с переломом рёбер доставлены в больницу.

В настоящее время полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае водитель вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. В результате пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних.

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Мигрант в течение месяца насиловал 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве
21 января 2025, 12:41

Фото: iStock/SB Arts Media

Мигрант в течение месяца насиловал 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что 35-летний мигрант из Таджикистана поселился в квартире жительницы Орехово-Зуева. В период с 4 декабря по 14 января он издевался над её несовершеннолетней дочерью.

Об актах изнасилования узнали в полиции. Мужчину задержали, однако он не признаёт своей вины. Проводится расследование этого инцидента.

Ранее в этот день сообщалось, что в Дагестане задержали пенсионера, который приставал к ребёнку в маршрутке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
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В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и батарейку
21 января 2025, 12:32

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. ​
Отмечается, что ребёнок поступил в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. Родители заподозрили, что малыш мог проглотить инородные предметы. В ходе обследования в желудке и кишечнике были обнаружены сцепленные магниты и батарейку. Из-за того, что магниты соединились, у ребёнка произошло повреждение слизистой оболочки и образование язвы.

Врачи с помощью специального эндоскопического сачка и корзины Дормиа провели гастроскопию и достали все инородные тела.

Операция прошла успешно, сейчас ребёнок находится на амбулаторном лечении.

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В Казани младенец скончался во время приема у остеопата
21 января 2025, 11:15

Фото: iStock/ Serhii Sobolevskyi

В Казани годовалый мальчик скончался во время приема у остеопата в частной клинике, сообщил Телеграм-канал «360 ЧП».
В один момент состояние ребенка ухудшилось. Медицинские работники предпринимали попытки спасти мальчика, но они не увенчались успехом.

В настоящий момент непонятно что конкретно стало причиной смерти малыша. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Прокуратура Татарстана инициировала проверку по факту смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной. Подчеркивалось, что 22-летняя жительница Новокузнецка обратила внимание на ухудшившееся состояние своего 11-месячного сына. Она сразу же вызвала скорую.

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В Дагестане задержали пенсионера, который приставал к ребёнку в маршрутке
21 января 2025, 10:21

Фото: iStock/Sinenkiy

В Дагестане задержали пенсионера, который приставал к ребёнку в маршрутке. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что 69-летний мужчина проживает в селении Сабнова Дербентского района. По предварительной версии, он подсел к ребёнку в автобусе и начал трогать. Испуганный ребёнок пришёл домой и рассказал обо всём родителям, которые написали заявление в полицию.

Мужчину оперативно нашли по камерам видеонаблюдения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о совершении развратных действий.

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В Подмосковье задержали мужчину с 5 кг наркотиков в сумке
21 января 2025, 09:15

Фото: iStock/Sinenkiy

39-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья задержали в деревне Петровское Раменского городского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял мужчина, для проверки документов. Правоохранители заметили, что водитель нервничает, поэтому решили провести досмотр автомобиля. На заднем сиденье салона они обнаружили сумку с пятью пакетами кристаллического вещества общим весом пять килограммов», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что вещество является наркотиком метадоном. Водитель рассказал, что он должен был передать наркотики курьеру для дальнейшей продажи на территории Московской области.

Против задержанного завели уголовное дело и и оставили под стражей до суда.

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