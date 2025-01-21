«Я тебе замок прострелю»: четверо пьяных мужчин с вилами ломились в квартиру матери с ребёнком в Иркутске, подробности

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В 2021 году в пригороде Иркутска группа пьяных мужчин попыталась проникнуть в квартиру Дарьи Соколовой, устроив настоящий беспорядок. Вскоре после того, как раздался громкий стук в дверь, женщина отправила дочь в комнату, а сама вышла в коридор. Для чего группа мужчин с вилами и топорами пыталась проникнуть в квартиру матери с ребенком расскажет «Радио 1».
Угрожали пистолетом
«В воскресенье вечером мы с дочкой читали сказку, как вдруг соскочили с дивана от прилетевшего в окно камня. Квартира у меня на втором этаже, я выключила свет и глянула в окно. Из-за козырька заметила только одного парня, который метался из стороны в сторону. Зато услышала крики. Испугалась от первой же фразы. Один мужской голос скомандовал другому: "Ломай подъездную дверь топором"», — рассказала Соколова «КП»-«Иркутск».
В результате их действий дверь квартиры была вырвана с корнем, замок разрушен, а повреждения на входе свидетельствовали о силовом воздействии. Происходящее удалось заснять на камеру соседям, которые стали свидетелями инцидента.
«Открывай дверь! Выгоняй трёх типов. Мы поговорим просто, по-хорошему открывай. Или мы сейчас замок отстрелим, у меня пистолет ПМ. Все, достаем ствол!» — кричали мужчины.
Однако стрелять они так и не стали. Двое дебоширов ломали дверь топором, а остальные пытались попасть в квартиру через балкон соседей. Всё происходящее зафиксировала камера наружного наблюдения. Дарья в это время вызывала полицию.
«Они решили, мол, я прячу у себя в квартире того, кто им нужен. Объяснять, что у меня дома только маленький ребенок, было бесполезно. Они долбили в дверь со страшной силой. Я едва успела подбежать и закрыть верхний замок. Нижний они сломали с корнем. В панике я открыла соседский чат в мессенджере и начала умолять о помощи там», — рассказала девушка.
Фото: кадр из репортажа «Вести Иркутск»
Потребовалась помощь соседей
Услышав о вооруженных дебоширах, соседи не решились выйти на помощь, но все, кто прослушал её аудиосообщение, немедленно позвонили в полицию.
Неизвестно, чем бы закончился инцидент, если бы преступникам удалось попасть в квартиру, но они не успели этого сделать. Хотя дверь была разбита топорами, открыть её полностью они не смогли. В итоге вовремя прибыл наряд ДПС, дежуривший неподалеку, и задержал всю группу. Выяснилось, что мужчины пришли не только с топорами, но и с вилами.
Перепутали квартиру
Дарья предполагала, что её квартиру просто перепутали — и оказалась права. Выяснилось, что незадолго до произошедшего один из дебоширов вступил поссорился тремя парнями. Чтобы отомстить, он собрал своих друзей и начал искать своих обидчиков. Им показалось, что они зашли в подъезд дома Дарьи и скрылись именно в её квартире.
«Задержанным от 21 до 23 лет. Трое из них были судимы за кражи. Четвертый сейчас проходит по другому делу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Кроме этого, их ждет штраф за появление пьяными в общественном месте. Ну и конечно они за свой счет восстановят подъездную дверь и дверь в квартиру женщины», — прокомментировали ситуацию в областном МВД.
Дарья Соколова (фото: кадр из репортажа «Вести Иркутск»)
Не устраивает наказание
Дарью не устраивает такая ситуация. Дверь она уже заменилa, но её главная тревога — состояние дочери, которая вместе с ней пережила сильный стресс.
«Я работаю врачом, и мне пришлось брать три дня выходных, чтобы прийти в себя. С дочкой в школе работали психологи. Считаю, их должны судить не только за порчу имущества, а за нарушение неприкосновенности жилища и угрозу жизни. Даже думать не хочу, чтобы они сделали с нами своими топорами и вилами, если бы пробрались в квартиру», — сказала девушка.
Прощать преступников Соколова не собирается.
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