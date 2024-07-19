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30-летний петербуржец откусил ухо армянину во время драки у ресторана

78.ru: житель Петербурга откусил ухо армянину во время драки у ресторана
19 июля 2024, 13:18
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Житель Санкт-Петербурга откусил ухо 20-летнему гражданину Армении во время драки у ресторана на Приморском шоссе. Об этом информирует 78.ru.
Уточняется, что потасовка между мужчинами произошла накануне. Оба обратились за медицинской помощью.

У жителя Петербурга медики диагностировали перелом носа и множественные ушибы. У армянина было откушено ухо. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.



Ранее сообщалось, что в баре в центре Москвы девушка хотела произвести впечатление на парня и откусила ему часть уха. Она не смогла объяснить причину своего поступка, после убежала в туалет и заперлась там. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
В Омске мать кормила ребенка отходами на помойке
19 июля 2024, 13:35

Фото: iStock/Mukhina1

В Омске мать кормила ребенка отходами на помойке. Россиянка попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Отмечается, что инцидент произошел на рыбном рынке. В сеть попал ролик, на котором можно заметить, как женщина выбирает отходы из мусорного бака и отдает своей дочке. Ребенок ел остатки рыбы и йогурта.

Согласно информации источника, о случившемся осведомлены в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Омской области и полиции. В настоящее время проводится проверка.

В пресс-службе детского омбудсмена в регионе добавили, что женщина является цыганкой. Правоохранители ​устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Прорвало трудопровод, снабжающий водой всю Донецкую республику
На трубопроводе «Дон — Донбасс» произошёл прорыв
19 июля 2024, 13:14

Фото: iStock/kodda

Прорыв произошёл на трубопроводе «Дон — Донбасс». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что происшествие случилось ещё 17 июля в районе 13:00 мск в Ростовской области. Неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал, после чего через 10-15 минут произошёл гидроудар, и трубу разорвало. О прорыве стало известно, когда системы сначала зафиксировали резкое поднятие давление с последующим падением.

В настоящее время имеются две версии о том, кто мог устроить прорыв. Либо это была диверсия, либо задвижку перекрыл человек, работающий на трубопроводе или строивший его. Таким образом он мог отомстить за неуплату.

Специалисты приступили к ремонту повреждённого участка трубы, однако неизвестно, сколько времени понадобится для этого.

Трубопровод «Дон — Донбасс» снабжает водой всю Донецкую Народную Республику, включая Донецк. Пока запасов воды хватает, но пока неясно, хватит ли её до восстановления трубопровода.

Сегодня в регионе прогнозируют жару до 40С°.

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#происшествие
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Стрелявшего по детям под Волгоградом участника СВО отправили в СИЗО
Открывший стрельбу под Волгоградом боец СВО ранил ребенка
19 июля 2024, 13:02

Фото: IStock/M-A-U

Волгоградский гарнизонный военный суд заключил под стражу военнослужащего, который стрелял в детей в хуторе Угольском Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Уточняется, что военнослужащий получил отпуск по ранению. Отдыхая с друзьями на прошлой неделе, он услышал громкую музыку из колонок, вышел со своим братом к детям и открыл огонь из ружья. 12-летний мальчик оказался ранен, ему оказывают помощь в больнице. Стрелявший был задержан правоохранителями.

Мама пострадавшего ребенка опубликовала фото со сквозным отверстием на ноге своего сына, оставшимся после раны. Некоторые СМИ сообщают, что инциденту предшествовал конфликт женщины с бойцом СВО.

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Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на депутата Госдумы
Глава СК поручил изменить статью в деле о нападении на депутата ГД на покушение
19 июля 2024, 12:40

Фото: сайт СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что глава СК поручил заменить статью о хулиганстве статьёй о покушении на убийство.

Также уточняется, что на данный момент все трое участников нападения задержаны, их личности установлены. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об их тюремном заключении.

Напомним, что 18 июля злоумышленники напали на депутата и разбили ему голову. По словам Матвеева, он увидел, как мигранты нападали на других людей и поспешил остановить их, однако сам получил удар. Депутату с помощником удалось остановить одного из нападавших и забрать у него паспорт. Нападавшим оказался 19-летний уроженец Узбекистана.

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#следственный комитет
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#нападение
#депутат
#госдума
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Тело офицера СВО достали из могилы спустя год после похорон
В Краснодаре достали тело бойца СВО спустя год похорон
19 июля 2024, 12:33

Фото: IStock/fortton

В Краснодаре разрыли могилу участника специальной военной операции (СВО). Это произошло примерно через год после похорон военнослужащего, сообщает издание «Вестник» города Первомайска Тамбовской области.
Старший лейтенант Александр Ерин погиб в зоне боевых действий 18 июля 2023 года. Бойца похоронили в Краснодарском крае, где он проходил лечение.

Выждав ровно год, местная администрация решила перезахоронить павшего героя и организовала вторые похороны, но уже торжественные и с воинскими почестями. Солдата также воспели в местном храме Покрова Пресвятой Богородицы.

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#похороны
#администрация
#сво
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Журналист Wall Street Journal Гершкович не признал вину по делу о шпионаже
19 июля 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину по уголовному делу о шпионажу в суде Екатеринбурга. Об этом в беседе с журналистами сообщила пресс-секретарь Свердловского областного суда.
Отмечается, что первое заседание по делу журналиста состоялось 26 июня в закрытом режиме. Журналисты смогли посетить лишь протокольную съёмку. На заседание прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул американского посольства в России Майкл Дарбинян.

Напомним, что в марте 2023 году Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о работе «Уралвагонзавода», выпускающего и ремонтирующего военную технику. Журналист обвиняется по статье УК РФ о шпионаже.

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#журналист
#шпион
#сша
#россия
#суд
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Трехлетнего ребенка с проломленным черепом нашли под окнами жилого дома в России
В Ростове-на-Дону трехлетнюю девочку с проломленным черепом нашли на улице
19 июля 2024, 12:26

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Ростове-на-Дону трехлетнего ребенка с проломленным черепом обнаружили на улице. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
Согласно информации источника, девочка сорвалась с четверного этажа. Соседи сообщили, что там проживает семья цыган.

Прибывшие на место врачи госпитализировали девочку. К родителям ребенка пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних для выяснения всех подробностей произошедшего.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Калининграде. По словам очевидцев, школьница находилась в сознании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Освобождение из СИЗО Червинского привело к большому скандалу в Киеве
Зеленский потребовал объяснить, почему Червинского освободили из СИЗО
19 июля 2024, 12:15

Фото: IStock/BrianAJackson

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от своей администрации объяснений, почему суд освободил из СИЗО экс-офицера сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского. С таким утверждением выступил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Телеграм-канале.
Червинский обвиняется в вербовке российского летчика, которому предлагали перегнать военный самолет с российской авиабазы на Украину.

Суд установил залог в размере 9 млн гривен (около 19 млн рублей) за освобождение обвиняемого из СИЗО. Однако адвокат подзащитного заявил, что у его клиента нет таких денег. Накануне за него внес сумму экс-президент Украины Петр Порошенко и Дубинского отпустили под круглосуточный домашний арест.

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В телефоне надругавшегося над крестом блогера из Дагестана нашли детское порно
СК обвинил оскорбившего верующих блогера из Дагестана в обороте детского порно
19 июля 2024, 12:08

Фото: iStock/Thomasaf

Уроженцу Дагестана, который ранее был задержан за надругательство над христианским крестом, предъявили обвинение по факту оборота детской порнографии. Об этом сообщили РИА Новости в столичном главке Следственного комитета.
В процессе обыска следователи изъяли мобильный телефон злоумышленника, в котором были обнаружены фото- и видеоматериалы с порнографическим изображением несовершеннолетних. Против задержанного возбудили второе уголовное дело.

Напомним, в пятницу, 12 июля, мужчина вел стрим, во время которого растоптал христианский крест. Вскоре его задержали, позже Следственный комитет опубликовал видео, на котором блогер принес извинения христианам и признал свою вину.

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