30-летний петербуржец откусил ухо армянину во время драки у ресторана

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Житель Санкт-Петербурга откусил ухо 20-летнему гражданину Армении во время драки у ресторана на Приморском шоссе. Об этом информирует 78.ru.
Уточняется, что потасовка между мужчинами произошла накануне. Оба обратились за медицинской помощью.
У жителя Петербурга медики диагностировали перелом носа и множественные ушибы. У армянина было откушено ухо. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в баре в центре Москвы девушка хотела произвести впечатление на парня и откусила ему часть уха. Она не смогла объяснить причину своего поступка, после убежала в туалет и заперлась там. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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У жителя Петербурга медики диагностировали перелом носа и множественные ушибы. У армянина было откушено ухо. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в баре в центре Москвы девушка хотела произвести впечатление на парня и откусила ему часть уха. Она не смогла объяснить причину своего поступка, после убежала в туалет и заперлась там. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова