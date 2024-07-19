Российский боец ММА напал на туриста в аэропорту Внуково

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Российский боец ММА Александр Ларкин повздорил с туристом в аэропорту Внуково.
Боец Ларкин поссорился с мужчиной и его семьёй из-за того, что они не давали проехать ему с друзьями по дороге для VIP-пассажиров на гольф-каре до борта.
Ларкин — спортсмен промоушена RCC Hard, выступающий в средней весовой категории.
Ранее сообщалось, что лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА за то, что он пнул ринг-гёрл.
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«Сначала между сторонами произошёл словесный конфликт, который позже перерос в драку. В ходе конфликта Ларкин пустил в ход кулаки. Бойца и водителя гольф-кара задержали, у них взяли показания и отпустили домой», — сообщили в RT.
Ларкин — спортсмен промоушена RCC Hard, выступающий в средней весовой категории.
Ранее сообщалось, что лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА за то, что он пнул ринг-гёрл.
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Мира Полтева