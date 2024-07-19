В телефоне надругавшегося над крестом блогера из Дагестана нашли детское порно

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Уроженцу Дагестана, который ранее был задержан за надругательство над христианским крестом, предъявили обвинение по факту оборота детской порнографии. Об этом сообщили РИА Новости в столичном главке Следственного комитета.
В процессе обыска следователи изъяли мобильный телефон злоумышленника, в котором были обнаружены фото- и видеоматериалы с порнографическим изображением несовершеннолетних. Против задержанного возбудили второе уголовное дело.
Напомним, в пятницу, 12 июля, мужчина вел стрим, во время которого растоптал христианский крест. Вскоре его задержали, позже Следственный комитет опубликовал видео, на котором блогер принес извинения христианам и признал свою вину.
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