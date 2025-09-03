30-летний пилот отправился в отпуск в Европу и не выжил
The Sun: 30-летний пилот не выжил во время отпуска в Испании
Отдыхавший с друзьями во время отпуска в Европе пилот не выжил из-за течения в море. Об этом информирует The Sun.
29 августа 30-летний Робби Конингтон из Великобритании вместе с двумя друзьями отправился на пляж Бенидорма в Испании. Во время купания он внезапно попал в сильное течение и исчез под водой на глазах у своих спутников, которые не смогли ему помочь. Той же ночью тело мужчины было обнаружено береговой охраной неподалеку от городского парусного клуба.
Робби Конингтон имел за плечами более 1300 часов налета, а также работал в сфере продаж самолетов.
