Челябинского взломщика замков избили до потери сознания за качественную работу

03 сентября 2025, 19:10

Мастера по замкам избили за работу в ходе войны родственников за квартиру

Фото: Istock/Vyacheslav Dumchev

Мастер по вскрытию замков из Челябинска пострадал при исполнении обязанностей в ходе конфликта между собственниками квартиры. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Поводом стало вскрытие двери по просьбе одной из владелиц, Оксаны Солодовой, которая не могла попасть в жильё из-за спорной ситуации с братом, Александром Борисенко, проживающим там. Мастер Евгений Маркин, проверив документы клиентки, выполнил работу. Однако приехавший на место Борисенко, увидев взломанную дверь, бросился на Маркина.

«У меня открыта дверь, стоит какой-то неизвестный человек. Соответственно, моя реакция — я начал его обезвреживать... Получилась драка», — рассказал Александр.