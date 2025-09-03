Челябинского взломщика замков избили до потери сознания за качественную работу
Мастера по замкам избили за работу в ходе войны родственников за квартиру
Мастер по вскрытию замков из Челябинска пострадал при исполнении обязанностей в ходе конфликта между собственниками квартиры. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Поводом стало вскрытие двери по просьбе одной из владелиц, Оксаны Солодовой, которая не могла попасть в жильё из-за спорной ситуации с братом, Александром Борисенко, проживающим там. Мастер Евгений Маркин, проверив документы клиентки, выполнил работу. Однако приехавший на место Борисенко, увидев взломанную дверь, бросился на Маркина.
«У меня открыта дверь, стоит какой-то неизвестный человек. Соответственно, моя реакция — я начал его обезвреживать... Получилась драка», — рассказал Александр.В результате Маркин с сотрясением мозга и переломом был госпитализирован и написал заявление в полицию. Теперь виновник, помимо гражданского спора, может столкнуться с уголовным делом.