Нелегальные мигранты устроили масштабную резню на корабле

03 сентября 2025, 19:04

Мигранты из Африки устроили резню на судне по дороге на Канарские острова

Фото: iStock/Dikuch

Масштабную резню на судне устроили по дороге на Канарские острова нелегальные мигранты из Африки. По обвинению в колдовстве были убиты 72 человека. Об этом пишет Daily Mail.