Нелегальные мигранты устроили масштабную резню на корабле

Мигранты из Африки устроили резню на судне по дороге на Канарские острова
Фото: iStock/Dikuch

Масштабную резню на судне устроили по дороге на Канарские острова нелегальные мигранты из Африки. По обвинению в колдовстве были убиты 72 человека. Об этом пишет Daily Mail.



Судно, следовавшее в Испанию, предположительно запуталось в сетях и застряло в открытом море на две недели. Из-за нехватки воды и продовольствия некоторые пассажиры пошли на крайние меры и решили убить других, чтобы обеспечить себе выживание.

Они объединились и обвинили своих жертв в колдовстве. Только 248 из 320 нелегальных мигрантов добрались до Канарских островов. Как сообщает издание, более 20 человек, подозреваемых в убийствах, были размещены в центрах приема.

