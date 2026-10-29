В Оренбурге пенсионер отравился уксусной кислотой из найденной на дороге бутылки
В Оренбургской области 72-летний пенсионер отравился уксусной кислотой после того, как сделал два глотка из найденной бутылки. Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Мужчина возвращался домой после зарядки на стадионе в Новосергиевском районе. По пути он заметил на дороге пластиковую бутылку с бесцветной жидкостью.
Пенсионер решил попробовать содержимое и почти сразу почувствовал сильное жжение в горле. Гражданин сделал всего два глотка, после чего ему стало плохо. Мужчина обратился за помощью, и медики местной больницы оказали ему первую помощь.
Врачи диагностировали отравление уксусной кислотой. Пострадавший остался в местной больнице, а затем его отправили на дальнейшее лечение в Оренбург. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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