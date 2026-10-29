Воры вскрыли сейф москвича и оставили после себя разгромленный туалет
Воры вскрыли сейф в квартире москвича и оставили после себя разгромленный туалет. Подробности происшествия приводит РЕН ТВ.
47-летний Дмитрий Л. вернулся домой ночью и обнаружил, что в его квартире полный разгром. Выяснилось, что неизвестные проникли в его жильё и вскрыли сейф, который стоял в одной из комнат.
Злоумышленники забрали ювелирные изделия и серебряный слиток весом 500 граммов. Кроме того, в ванной комнате хозяин нашёл системный блок от своего компьютера и сломанный унитаз.
Судя по всему, воры пытались вынести технику, но в итоге бросили её на месте. По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают подозреваемых.
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