Самолёт Superjet сел в Архангельске после сигнала о пожаре в багажном отсеке
В багажном отсеке российского пассажирского самолёта Superjet при снижении сработал сигнал о пожаре. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Воздушное судно авиакомпании «Россия» выполняло рейс из Москвы в Архангельск. Во время снижения на высоте около 900 метров в кабине экипажа сработало предупреждение о пожаре в багажном отсеке. Пилоты сразу отреагировали на сигнал: они включили систему пожаротушения и продолжили заход на посадку.
Самолёт благополучно приземлился в Архангельске. На борту находились 78 пассажиров, никто из них не пострадал. После посадки специалисты осмотрели Superjet, однако следов возгорания они не обнаружили. Причины срабатывания датчика на текущий момент остаются неизвестными.
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