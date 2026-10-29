Достижения.рф

Самолёт Superjet сел в Архангельске после сигнала о пожаре в багажном отсеке

Фото: Istock/AVZimovskoy

В багажном отсеке российского пассажирского самолёта Superjet при снижении сработал сигнал о пожаре. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



Воздушное судно авиакомпании «Россия» выполняло рейс из Москвы в Архангельск. Во время снижения на высоте около 900 метров в кабине экипажа сработало предупреждение о пожаре в багажном отсеке. Пилоты сразу отреагировали на сигнал: они включили систему пожаротушения и продолжили заход на посадку.

Самолёт благополучно приземлился в Архангельске. На борту находились 78 пассажиров, никто из них не пострадал. После посадки специалисты осмотрели Superjet, однако следов возгорания они не обнаружили. Причины срабатывания датчика на текущий момент остаются неизвестными.

Ольга Щелокова

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