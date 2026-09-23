«8 млн в кроссовке»: Таможенники Шереметьево пресекли контрабанду украшений

23 сентября 2026, 11:41

Таможенники Шереметьево изъяли у пассажирки из Гонконга драгоценности на 8 млн

Фото: пресс-служба ФТС России

Таможенники Шереметьево нашли драгоценности стоимостью более восьми миллионов рублей в обуви и дорожной подушке пассажирки. Как сообщает пресс-служба ведомства, 48-летняя россиянка прилетела из Гонконга.