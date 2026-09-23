«8 млн в кроссовке»: Таможенники Шереметьево пресекли контрабанду украшений
Таможенники Шереметьево нашли драгоценности стоимостью более восьми миллионов рублей в обуви и дорожной подушке пассажирки. Как сообщает пресс-служба ведомства, 48-летняя россиянка прилетела из Гонконга.
Во время выборочного контроля в «зелёном» коридоре сотрудники просканировали ручную кладь женщины через рентгеновскую установку. Выяснилось, что туристка пыталась провезти в шейной подушке пять колец, три пары серёг, браслет и шесть фирменных сертификатов.
В кармане плаща таможенники нашли ожерелье, а из кроссовка россиянка достала пакет с 24 драгоценными камнями. Женщина объяснила, что новые изделия — только три, остальные украшения она носит давно. Экспертиза показала: ювелирные изделия изготовили из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов, корундов, гранатов, оникса и берилла.
В зип-пакете лежали неогранённые бриллианты, кунциты, турмалины и шпинели. Таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до одного миллиона рублей.
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