300-килограммовой москвичке отказали в госпитализации при жалобах на боли
Жительнице столицы весом около 300 килограммов врачи отказали в госпитализации, несмотря на жалобы на сильнейшие боли. Об этом пишет «МК».
69-летняя женщина страдает множеством серьезных болезней: диабетом, гипертонией, панкреатитом и прочими заболеваниями, усугубляющими состояние здоровья из-за её значительного веса.
Недавно у неё резко ухудшилось самочувствие, вследствие чего родственники вызвали бригаду скорой помощи. Для транспортировки пациентки потребовалось привлечение сотрудников МЧС.
Однако прибывшие специалисты обнаружили у женщины тяжелые поражения кожи, включая глубокие загнивающие раны. Ей отказали в помещении в стационар.
Родственники недоумевают от отказа медиков в оказании специализированной медицинской помощи. Сама больная опасается возможного развития гангрены ног ввиду отсутствия необходимого лечения и хирургического вмешательства.
Читайте также: