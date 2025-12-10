Россиянка пришла в гости к знакомым и расправилась с их 13-летней дочерью
Жительница Курганской области убила 13-летнюю дочь своих знакомых и получила 12 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в ночь с 18 на 19 июня в селе Камышевка. В тот день 55-летняя женщина пришла в гости к своим знакомым, где позже вместе с ними выпивала. В какой-то момент она напала на их дочь: сначала жестоко избила ее, а затем задушила. После содеянного гостья скрылась.
Утром на место прибыла полиция, которая быстро установила и задержала подозреваемую. Во время следствия она находилась под стражей.
