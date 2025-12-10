Россиянка пришла в гости к знакомым и расправилась с их 13-летней дочерью

10 декабря 2025, 14:21

Женщине из Курганской области дали 12 лет за убийство 13-летней дочери знакомых

Фото: iStock/zoka74

Жительница Курганской области убила 13-летнюю дочь своих знакомых и получила 12 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.