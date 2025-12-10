«В полицию пойдёшь?»: популярную блогершу шлепнули по ягодицам в Москве
Baza: популярную блогершу Карпову шлепнули по ягодицам в Москве
Прохожий шлепнул известную блогершу Ксению Карпову по ягодицам в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Уточняется, что полиция уже установила личность мужчины. Все случилось, когда сетевая звезда снимала очередное видео.
Девушка лишь слегка успела ответить обидчику, а после его слов «в полицию пойдёшь?» ее желание поступить именно так только окрепло. Записав ситуацию и опубликовав ее в социальных сетях, Ксения подала заявление. Фигурант уже дает показания.
Карпова имеет около 300 тысяч подписчиков и занимается актёрским мастерством, пением, ведёт собственное шоу и продюсирует различные проекты.
