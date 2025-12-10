Российской школьницы домогались на улице и пытались затащить в машину

10 декабря 2025, 14:44

В Краснодаре мужчина домогался школьницы и пытался затащить ее в машину

Фото: iStock/Yta23

Неизвестный домогался 15-летней жительницы Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба краевой полиции в своем телеграм-канале.