Российской школьницы домогались на улице и пытались затащить в машину
Неизвестный домогался 15-летней жительницы Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба краевой полиции в своем телеграм-канале.
По словам матери девочки, мужчина приставал к ее дочери и пытался затащить в машину. Убежать школьнице помогли неравнодушные прохожие. Все произошло возле одного из магазинов на улице Летчика Позднякова.
Отмечается, что заявление в полицию не поступало. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По итогам доследственной проверки они примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что жительница Курганской области пришла в гости к знакомым и расправилась с их 13-летней дочерью. Женщина предстала перед судом.
Читайте также: