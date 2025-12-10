Достижения.рф

Российской школьницы домогались на улице и пытались затащить в машину

В Краснодаре мужчина домогался школьницы и пытался затащить ее в машину
Фото: iStock/Yta23

Неизвестный домогался 15-летней жительницы Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба краевой полиции в своем телеграм-канале.



По словам матери девочки, мужчина приставал к ее дочери и пытался затащить в машину. Убежать школьнице помогли неравнодушные прохожие. Все произошло возле одного из магазинов на улице Летчика Позднякова.

Отмечается, что заявление в полицию не поступало. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По итогам доследственной проверки они примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что жительница Курганской области пришла в гости к знакомым и расправилась с их 13-летней дочерью. Женщина предстала перед судом.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0