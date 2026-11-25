Полуторогодовалая девочка едва не сгорела заживо из-за горящего натяжного потолка
В Свердловской области полуторогодовалая девочка получила тяжёлые ожоги из-за воспламенения натяжного потолка. Врачи спасли ребёнка, у которого ожоги покрыли 30% тела. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Мать уложила малышку спать и ушла на кухню пить чай с другими детьми, пока отец находился на работе. Позже женщина услышала крики и увидела дым, бросилась к девочке и заметила, как на неё падает горящий натяжной потолок.
Многодетная мать успела выбежать со всеми детьми из дома, пока огонь стремительно распространялся. С тяжёлыми ожогами и отравлением от дыма девочку экстренно доставили в медучреждение. В реанимации она провела 22 дня.
Врачи пересадили малышке кожу на участке площадью 5,5% тела. Сейчас пострадавшая дышит самостоятельно, через несколько дней её выпишут. Впереди — реабилитация и восстановление.
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