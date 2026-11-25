25 ноября 2026, 12:29

На Урале девочка получила ожоги 30% тела из-за горящего натяжного потолка

Фото: Istock/AgFang

В Свердловской области полуторогодовалая девочка получила тяжёлые ожоги из-за воспламенения натяжного потолка. Врачи спасли ребёнка, у которого ожоги покрыли 30% тела. Об этом сообщили в региональном Минздраве.