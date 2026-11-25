Плюшевый ИИ-кот для трёхлеток заговорил о групповом насилии и казнях
Плюшевый кот Contixo AI Pixie-Paw, предназначенный для детей от трёх лет, выдал недетский контент. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Во время тестирования с журналистами игрушка на вопрос об исторических деятелях начала подробно описывать групповое сексуальное насилие и казни. Выяснилось, что этот случай оказался не единственным.
Новое исследование с независимой проверкой ещё семи ИИ-игрушек показало, что некоторые из них после длительных разговоров тоже выдавали информацию сексуального характера. Разработчики чат-ботов, которые используют в игрушках, заявили, что их системы не предназначены для детей такого возраста.
Ранее стало известно, что чат-бот ChatGPT убедил американку бросить лекарства. Именно это наставление искусственного интеллекта послужило причиной смерти женщины.
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