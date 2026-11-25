Выяснились подробности о подозреваемом в нападении на школьницу в Ижевске
Выяснились подробности о подозреваемом в нападении на школьницу в Ижевске. Их приводит Telegram-канал SHOT.
Напавшим на ребёнка оказался 31-летний Ильнар. В августе он женился на 25-летней девушке, однако вскоре пара рассталась.
Знакомые сообщили, что ещё в юности считали парня странным. После расставания подозрения усилились: он начал заводить сомнительные разговоры об интимной близости и заявлял, что его интересуют исключительно девушки помоложе.
Односельчане вспоминают Ильнара как тихого и замкнутого парня. В школе юноша учился нормально, близких друзей не имел. Позже устроился туда же охранником. У него есть брат-близнец — полная противоположность по характеру.
Отметим, что нападение на школьницу Ильнар устроил днём 24 ноября. Он схватил девочку на улице и потянул в свой подъезд. Жертва закричала, вырвалась и убежала. Уже вечером того же дня парня задержали.
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