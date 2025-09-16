32-летняя сотрудница школы год занималась оральным сексом с несовершеннолетним

16 сентября 2025, 09:30

KNSD: В США сотрудница школы призналась в совращении 17-летнего ученика

Фото: iStock/Rawf8

Экс-сотрудница школы из американского штата Калифорния призналась в совращении ученика. Об этом сообщает телеканал KNSD.