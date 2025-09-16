32-летняя сотрудница школы год занималась оральным сексом с несовершеннолетним
Экс-сотрудница школы из американского штата Калифорния призналась в совращении ученика. Об этом сообщает телеканал KNSD.
В мае этого года 32-летнюю Лизетт Ортегу Велес арестовали по подозрению в романтической связи с 17-летним школьником. Следователи утверждали, что женщина, нанятая для помощи медицинскому персоналу учебного заведения, на протяжении всего учебного года вступала в интимные отношения с несовершеннолетним.
Преступления, по данным следствия, совершались за пределами школы. В четверг, 11 сентября, Велес в суде признала, что занималась с потерпевшим оральным сексом. Окончательное решение по делу бывшей сотрудницы школы будет вынесено в октябре.
