В Купчино пьяный мужчина сжёг машину своей бывшей жены
В Купчино пьяный мужчина сжёг автомобиль своей бывшей жены. Об этом пишет 78.ru.
Инцидент произошел на Будапештской улице. Очевидцы утверждают, что он намеренно поджег Kia Sportage, припаркованный на стоянке. Свидетели события попытались помочь в тушении огня, но мужчина отказался от помощи и подтвердил свое желание уничтожить машину. Транспортное средство принадлежало его экс-супруге, с которой он недавно развелся.
На место происшествия прибыли спасатели и успешно справились с огнем. Полиция задержала подозреваемого, который теперь может столкнуться с серьезными последствиями за свои действия.
