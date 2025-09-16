Мужчина похитил свою племянницу и держал ее в сексуальном рабстве

16 сентября 2025, 08:37

В Индии дядя похитил племянницу и держал ее в сексуальном рабстве

Фото: iStock/iweta0077

В Индии мужчина похитил собственную племянницу и держал ее в сексуальном рабстве. Об этом пишет The Times of India.