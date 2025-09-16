Мужчина похитил свою племянницу и держал ее в сексуальном рабстве
В Индии мужчина похитил собственную племянницу и держал ее в сексуальном рабстве. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. По данным СМИ, семья обратилась в полицию, заявив о пропаже несовершеннолетней дочери при подозрительных обстоятельствах.
Во время поисковых операций полицейские задержали родного дядю девочки. При осмотре его дома они обнаружили пропавшую. Она сообщила правоохранителям, что дядя похитил ее и совершил насильственные действия.
Мужчину арестовали за похищение и сексуальное насилие над несовершеннолетней.
