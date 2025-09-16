Волк утащил пятилетнюю девочку из деревни и разодрал ее в лесу

16 сентября 2025, 04:15

Times of India: Волк напал на пятилетнюю девочку в деревне и растерзал ее в лесу

Фото: iStock/Willy Mobilo

Пятилетняя девочка стала жертвой нападения волка в индийском штате Уттар-Прадеш. Хищник пробрался в деревню и утащил ребенка от семьи, сообщает издание Times of India.





Трагический инцидент произошел вечером 9 сентября. Девочка ужинала на улице вместе с матерью в деревне Парагпурва.



Женщина отошла в дом, чтобы взять звонящий телефон, и в этот момент волк набросился на ребенка. Он вцепился зубами в девочку и утащил ее в глубину леса.



