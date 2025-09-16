Волк утащил пятилетнюю девочку из деревни и разодрал ее в лесу
Times of India: Волк напал на пятилетнюю девочку в деревне и растерзал ее в лесу
Пятилетняя девочка стала жертвой нападения волка в индийском штате Уттар-Прадеш. Хищник пробрался в деревню и утащил ребенка от семьи, сообщает издание Times of India.
Трагический инцидент произошел вечером 9 сентября. Девочка ужинала на улице вместе с матерью в деревне Парагпурва.
Женщина отошла в дом, чтобы взять звонящий телефон, и в этот момент волк набросился на ребенка. Он вцепился зубами в девочку и утащил ее в глубину леса.
Отец и дядя бросились в погоню, услышав детские крики. Однако хищник сумел скрыться.
Тело ребенка с многочисленными ранениями было обнаружено утром следующего дня в поле примерно в 800 метрах от дома.
Представитель лесного департамента Рам Сингх Ядав подтвердил версию о нападении дикого животного и сообщил о планах усилить патрулирование и установить специальные клетки для поимки хищника.