32-летнюю сотрудницу детдома осудят по делу о пропаже детей

Фото: iStock/gorodenkoff
В Кемеровской области будут судить 32-летнюю сотрудницу детского дома из-за пропажи детей год назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 8 июня прошлого года группа из 13 воспитанников и двух работников детского дома отправилась в поход и поднялась на пик Поднебесный. Трое подростков ушли вперёд быстрее остальных и не вернулись к месту встречи группы. Спасатели проводили поиски, однако тела мальчиков так и не были обнаружили.
Воспитательницу будут судить по статье Уголовного кодекса о халатности. Однако она сама не согласна с обвинением.
По данным следствия, женщина не обеспечила безопасное пребывание детей в горах, а также позволила троим подросткам самостоятельно проходить маршрут без контроля взрослых.
Читайте также:
В Туапсе нашли мертвой туристку, которую восемь дней назад унесло в море на сапборде
30-летний петербуржец откусил ухо армянину во время драки у ресторана
Трехлетнего ребенка с проломленным черепом нашли под окнами жилого дома в России
Воспитательницу будут судить по статье Уголовного кодекса о халатности. Однако она сама не согласна с обвинением.
По данным следствия, женщина не обеспечила безопасное пребывание детей в горах, а также позволила троим подросткам самостоятельно проходить маршрут без контроля взрослых.
Читайте также:
В Туапсе нашли мертвой туристку, которую восемь дней назад унесло в море на сапборде
30-летний петербуржец откусил ухо армянину во время драки у ресторана
Трехлетнего ребенка с проломленным черепом нашли под окнами жилого дома в России
Анастасия Чинкова