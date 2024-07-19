Трехлетнего ребенка с проломленным черепом нашли под окнами жилого дома в России

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В Ростове-на-Дону трехлетнего ребенка с проломленным черепом обнаружили на улице. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
Согласно информации источника, девочка сорвалась с четверного этажа. Соседи сообщили, что там проживает семья цыган.
Прибывшие на место врачи госпитализировали девочку. К родителям ребенка пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних для выяснения всех подробностей произошедшего.
Ранее сообщалось, что тринадцатилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Калининграде. По словам очевидцев, школьница находилась в сознании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Прибывшие на место врачи госпитализировали девочку. К родителям ребенка пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних для выяснения всех подробностей произошедшего.
Ранее сообщалось, что тринадцатилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Калининграде. По словам очевидцев, школьница находилась в сознании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова